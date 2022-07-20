У Європі зафіксовано рекордно високі температури

Внаслідок зменшення кількості дощів узимку та навесні у Європі поширюється посуха, і ризик лісових пожеж та пошкодження ґрунту лише зростає через те, що в багатьох країнах уже було побито температурні літні рекорди. Про це показали супутникові дані Space, повідомляє Корреспондент.

Через глобальне потепління, викликане змінами клімату, територія Європи завжди відчуває підвищення температури, особливо в літній період.

"У Великій Британії, яка відома теплим літом і хмарним небом, у вівторок (19 липня) термометри вперше в історії досягли страшного порога в 105 градусів за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм)" , - зазначається на сторінці.

Саме цього дня у Великій Британії метеорологи зафіксували новий рекордний показник.

Дані із супутників показали, що температура у Великій Британії досягла рекордних 50 градусів Цельсія. Особливо спекотно було у столиці та у прилеглих регіонах.

Фото: trump-elections

Крім того, триває боротьба з масштабними лісовими пожежами в Італії, Франції та Іспанії. Вчені прогнозують появу нових вогнищ займання, і це стосується Великобританії, де найвищий ризик появи лісових пожеж.

Фото: space

За даними, отриманими вченими із супутників, у Франції, Іспанії та Португалії за останні 10 днів майже 400 кв. км. територій були охоплені пожежами, та тенденція до виникнення нових пожеж все ще висока.

Фото: space

"Супутникові дані про температуру поверхні надають нам нове розуміння структури та поширення теплових хвиль у Європі" , - каже Даррен Гент із Лестерського університету.

Важливо розуміти, що температура повітря також залежить від тепла, що випромінює поверхню у тому чи тому регіоні. Чим вища температура поверхні, тим вища температура навколишнього повітря.

Вчені вважають, що посуха може лише посилитись через рекордно гарячі хвилі тепла. Крім того, це безпосередньо впливає на сільськогосподарські культури.