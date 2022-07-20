В Україну прибули глави МЗС Чехії та Австрії
В Україну прибули міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський та голова МЗС Австрії Олександр Шалленберг.
"Приїхав до Києва. Їдемо разом із міністром закордонних справ Австрії Олександром Шалленбергом. Вперше за довгий час знову побачив наших колег з українського посольства", - написав Липавський у Twitter.
Він додав, що очікує низку зустрічей з представниками України.
Голова МЗС Австрії також повідомив про візит до України.
"Радий знову нарешті повернутися в Україну з моїм дорогим колегою Яном Липавським. Боляче бачити, що брутальна агресивна війна РФ робить із цією чудовою країною та її народом. Ми продовжимо підтримувати Україну", - зазначив він.