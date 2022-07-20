Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що "географічні завдання" війни змінилися через постачання західних озброєнь в Україну та пригрозив захопленням нових територій у разі постачання Україні далекобійної зброї, повідомляє Українська правда.

"Щодо спеціальної військової операції та географічних координат, президент сказав дуже чітко, як ви його й процитували: денацифікація, демілітаризація у тому сенсі, щоб не було жодних загроз нашій безпеці, військових загроз із території України, це завдання й залишається...

Коли у Стамбулі була зустріч переговорників, там була одна географія, і наша готовність прийняти українську пропозицію спиралася на ту географію, географію кінця березня 2022 року.

Нині географія інша. Це далеко не лише "ДНР" та "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно та наполегливо" , - заявив очільник МЗС РФ.

Лавров стверджує, що в міру того, як Захід "накачує Україну" дедалі більш далекобійною зброєю, наприклад, HIMARS, "географічні завдання спецоперації" відсуватимуться від нинішньої лінії ще далі.