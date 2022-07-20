Данилов: інформацію з фронту закрито на 90%
Ставка Верховного Головнокомандувача, члени РНБО щодня мають звіт про стан справ у військах, але 90% цього звіту не може бути відкрито для всього суспільства. На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Українському радіо, повідомляє Корреспондент.
"Інформація, яка надходить з фронту, вкрай чутлива. І за кожною інформацією, якщо вона представляється некоректно, невчасно та з похибкою, ми можемо мати втрати серед наших хлопців. Я хочу, щоб усі зрозуміли, що це дуже серйозне питання. І вважати, що ми повинні в режимі онлайн передавати всю інформацію з фронту – це вийде за межі певних процесів", - зазначив він.
За словами Данілова, коли українські війська сьогодні атакують
"особливо з тієї зброї, яку останнім часом ми почали отримувати від наших партнерів", треба мати на увазі, що
"за цією зброєю рашисти відкрили полювання".
"На сьогодні можу сказати, що жодну одиницю зброї з вини наших військових чи з якихось медійних чи інших речей ворог не знищував. Ми чітко розуміємо, де і що у нас перебуває, яким чином це все відпрацьовується. Щоранку усі члени ставки та Ради нацбезпеки та оборони на 6:30 отримують звіт про стан справ у наших військах, ми розуміємо, що 90% цього звіту не може бути відкрито для всього суспільства, але не тому, що ми не маємо бажання відкривати, а тому, що це може нашкодити насамперед нашим військовим. Я хочу, щоб журналісти з розумінням до цього ставилися", - заявив секретар РНБО.