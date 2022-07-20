Данилов: інформацію з фронту закрито на 90%

Ставка Верховного Головнокомандувача, члени РНБО щодня мають звіт про стан справ у військах, але 90% цього звіту не може бути відкрито для всього суспільства. На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Українському радіо, повідомляє Корреспондент.

"Інформація, яка надходить з фронту, вкрай чутлива. І за кожною інформацією, якщо вона представляється некоректно, невчасно та з похибкою, ми можемо мати втрати серед наших хлопців. Я хочу, щоб усі зрозуміли, що це дуже серйозне питання. І вважати, що ми повинні в режимі онлайн передавати всю інформацію з фронту – це вийде за межі певних процесів" , - зазначив він.

За словами Данілова, коли українські війська сьогодні атакують "особливо з тієї зброї, яку останнім часом ми почали отримувати від наших партнерів" , треба мати на увазі, що "за цією зброєю рашисти відкрили полювання".