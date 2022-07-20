СБУ: викрито чиновника, який допоміг РФ перекинути бронетехніку до Херсонщини

Служба безпеки України заявила про викриття чиновника-колаборанта, який допоміг РФ перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини. Про це повідомляє прес-служба СБУ﻿.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії заступника директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської ОДА. Чиновник добровільно погодився співпрацювати з ворогом.

За це окупанти призначили його керівником так званого «государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога».

Перебуваючи на «посаді», він організував привласнення технологічного обладнання та рухомого складу місцевих підрозділів Укрзалізниці на користь окупаційної адміністрації.

Також колаборант особисто сприяв перекиданню цим транспортом бронетехніки та боєприпасів РФ з тимчасово окупованого Криму до причорноморських районів Херсонщини.

Наразі співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Крім того, у Луганській області спецслужба викрила чотирьох колишніх представників Партії регіонів, які добровільно погодились увійти до керівного складу окупаційної адміністрації так званого «Старобільського району ЛНР».

СБУ їх ідентифікувала та повідомила про підозри. Тривають слідчо-оперативні дії.