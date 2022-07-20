ГУР: проведено операцію з евакуації українського військового з окупації

Національне антикорупційне бюро та Головне управління розвідки повідомили﻿ про виведення з окупації українського військового.

Евакуація відбулася з тимчасово окупованих південних територій України. Військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню, уточнили в ГУР.

З початку повномасштабного вторгнення було проведено більше 10-и вдалих операцій по евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їх родин, представників виконавчих органів та матеріальних цінностей державного значення.