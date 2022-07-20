ОВА: росіянам не вдалося окупувати Луганщину повністю

Голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай нагадує, що територію Луганської області не окуповано російськими військами повністю, повідомляє Українська правда.

Про це Гайдай повідомив у Telegram.

За даними глави ОВА, росіяни готуються до псевдореферендуму про "приєднання" Луганської області в межах її адмінкордонів до РФ.

"Росіяни поширюють неправдиву інформацію, що вся Луганщина вже окупована, тому через страх контрнаступу намагаються швидко провести вибори без вибору, тому що це дозволить заявити, що Україна напала на Росію та оголосити загальну мобілізацію", - зазначає Гайдай. ﻿

"Луганщина не захоплена повністю, два населені пункти досі тримають оборону.

Ніхто територій не здавав! ВСЮ на Луганську область чекає деокупація".

На початку липня Гайдай зазначав, що за понад чотири місяці повномасштабної війни росіяни пройшли лише 30 км Луганщини.