Під ознаки закону про олігархів підпадають 86 осіб – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі під ознаки, визначені законом про олігархів, підпадають близько 86 осіб. Хто саме - він не озвучив, повідомляє Економічна правда.

Про це Данілов заявив на нараді щодо стану виконання ЗУ "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

У нараді взяли участь прем'єр Денис Шмигаль, перший віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко, міністр юстиції Денис Малюська, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова АМКУ Ольга Піщанська, т.в.о. голови СБУ Василь Малюк, посадові особи Апарату РНБО України.

Закон введено в дію 7 травня цього року.