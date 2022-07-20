До яких політичних сил українці відносяться найкраще, - дослідження

Серед усіх політичних сил українці найкраще ставляться до президентської партії, а також до партій, очолюваних Віталієм Кличко та Сергієм Притулою, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України", яке проводив National Democratic Institute.

До партії "Слуга народу" позитивно або дуже позитивно ставляться 46% респондентів, тоді як негативно або дуже негативно – 11%. До політичної сили, очолюваної Сергієм Притулою, позитивно ставляться 32%, а негативно – 10%.

До партії "УДАР Віталія Кличка" позитивно та дуже позитивно ставляться 31% українців, а негативно – лише 12%. Рівень позитивного ставлення українців до інших політичних сил — менше 20%.

Серед державних діячів найбільшою підтримкою користується Володимир Зеленський, до якого позитивно ставляться 88% респондентів. Олексій Арестович справляє позитивне враження на 65% українців. А до Віталія Кличка позитивно ставляться 63% українців.

Соціологічне дослідження проводилося методом телефонного опитування. Польові роботи проводилися Київським міжнародним інститутом соціології. Результати опитування репрезентативні для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами.