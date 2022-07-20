Нардеп: Мураєву та Рабіновичу будуть оголошені підозри у держзраді
Екснардепу Євгенію Мураєву та депутату від забороненої ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу оголосять підозри, заявив нардеп Олексій Гончаренко, повідомляє Новое время.
"Скоро будуть оголошені підозри у держзраді Мураєву та Рабіновічу. Потрібно швидше, щоб обидва не змогли втікти", — написав він у Telegram.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що робота контррозвідки «вражає» і можна буде почути "гучні новини" щодо впливових осіб країни.
За його словами, контррозвідка «відпрацювала блискуче по підготовці цього особливого періоду, який почався з лютого».
"Ми можемо почути гучні новини. Але ви можете звернути увагу, як пропали деякі люди, які не злазили з екрану телебачення і радіомовлення нашої країни. Вони десь зникли. І ніхто не знає, де вони знаходяться. Такі були потужні люди, які б не засинали після того, як вони б не зробили той чи інший виступ або в засобах масової інформації, або в соціальних мережах. А після 24 лютого вони якось зникли", — сказав він.