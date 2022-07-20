Нардеп: Мураєву та Рабіновичу будуть оголошені підозри у держзраді

Екснардепу Євгенію Мураєву та депутату від забороненої ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу оголосять підозри, заявив нардеп Олексій Гончаренко, повідомляє Новое время.

"Скоро будуть оголошені підозри у держзраді Мураєву та Рабіновічу. Потрібно швидше, щоб обидва не змогли втікти" , — написав він у Telegram.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що робота контррозвідки «вражає» і можна буде почути "гучні новини" щодо впливових осіб країни.

За його словами, контррозвідка «відпрацювала блискуче по підготовці цього особливого періоду, який почався з лютого».