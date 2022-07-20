Зеленський поговорив із Мішелем про війну, санкції та євроінтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський із Мішелем обговорили зокрема ситуацію на фронті, під час чого президент Євроради засудив ракетні обстріли Росією мирних українських міст.

Також сторони обговорили запровадження запланованого сьомого пакету санкцій ЄС й фінансові потреби України для підтримання макроекономічної стабільності.

Що стосується євроінтеграції України, Шарль Мішель позитивно оцінив затвердження конкурсною комісією переможця на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та активізацію процесу відбору очільника Національного антикорупційного бюро.

"Він висловив переконання, що інші рекомендації виконуватимуться такими ж швидкими темпами" , – цитує Офіс президента.

Також Зеленський із Мішелем домовились підтримувати належний політичний діалог та обговорили проведення цьогорічного Саміту Україна – ЄС.

"Тоді як Україна сміливо протистоїть російській агресії, ЄС надасть додаткову військову допомогу від Європейського фонду відновлення миру. Готуються нові санкції – це свідчить про те, що наша рішучість не послабиться" , – прокоментував глава Євроради у Twitter.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль і високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель обговорили подальші кроки з інтеграції України в Євросоюз.