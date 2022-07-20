ОК "Південь": ЗСУ знищили артилерійський склад РФ у Херсонській області

В ніч на 20 липня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили польовий артилерійський склад армії РФ в районі Дослідного на Херсонщині, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення ОК "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань тільки за цю ніч забезпечено зменшення ворожої армії на 11 рашистів і гаубицю "Мста-Б" із тягачем, а також знищено польовий артилерійський склад в районі Дослідного на Херсонщині".

Згідно даних обласної адміністрації у Херсоні та у передмістях вночі було чутно прильоти ракет. На території області тривали пожежі, спричинені бойовими діями. Критична ситуація залишається у Бериславському та Каховському районах.