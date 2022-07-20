ДПСУ: Польща спростила процедуру отримання Карти поляка для українців

Польща спростила для українців процедуру отримання Карти поляка — тепер її можна отримати на території польської держави, повідомляє Новое время.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Раніше українцям потрібно було звертатися до польського консульства в Україні, щоб продовжити чи отримати Карту поляка.

"Згідно з оновленням, українці можуть подати документи на отримання або продовження терміну дії Карти поляка на території Польщі. Раніше громадяни України мали звертатися до польського консульства в Україні" , — йдеться у повідомленні.

Нові правила набирають чинності з 29 липня.

Карта поляка – це документ, що підтверджує приналежність людини до польської держави та народу поза історичною батьківщиною. Ця карта дає право на безкоштовне отримання довгострокової візи, легальне працевлаштування без спеціального дозволу на роботу, безкоштовне відвідування всіх музеїв, знижку на проїзд залізницею тощо.