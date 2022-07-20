The Guardian: визначилися два фіналісти виборів прем'єра Британії

У Великій Британії завершився черговий етап виборів на посаду майбутнього лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра. До фіналу ввійшли колишній міністр фінансів Ріші Сунак та діючий міністр закордонних справ Ліз Трасс, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише The Guardian.

Найбільшу кількість голосів, як і у попередніх турах, отримав Ріші Сунак - 137. Друге місце посіла Ліз Трасс, яка набрала 113 голосів.

На третьому місці опинилася колишня очільниця Міноборони Пенні Мордонт зі 105 голосами.

Наступний етап виборів завершиться 2 вересня. Результати оголосять о 12:30 5 вересня.

Останнє опитування британської аналітичної компанії YouGov показує, що Трасс переможе Сунака - 54% проти 35% відповідно.

Нагадаємо, що парламент Британії не підтримав вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який раніше оголосив про відставку.