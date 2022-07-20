Міноборони Литви: Україна отримає додаткову військову допомогу

Литва передасть Україні бронетранспортери M113 та M577, повідомляє пресслужба литовського Міністерства оборони, повідомляє Новое время.

"Незабаром Литва надасть Україні додаткову військову підтримку у вигляді таких необхідних бронетранспортерів M113 та M577" , — йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Також Литва має намір передати українським силам боєприпаси для навчання резерву та пропонує організувати широкий спектр військової підготовки для ЗСУ.

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков говорив, що для ефективного контрнаступу Україні знадобляться додаткові БТРи, БМП та розвідувальні безпілотники, а також близько 100 пускових установок HIMARS.

20 липня відбулася четверта міжнародна зустріч Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, у якій взяли участь представники оборонних відомств понад 50 країн світу.