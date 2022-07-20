Зеленський провів зустріч з главами МЗС Чехії та Австрії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністрами закордонних справ Чехії та Австрії Яном Ліпавським та Александром Шалленбергом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив глава держави у Facebook.

"Дякую за щире ставлення та солідарність з нашими людьми, потужну оборонну підтримку й гуманітарну допомогу. Цінуємо, що в нашій боротьбі за свободу ви поруч з Україною" , - зазначив президент.

Також зустріч прокоментував глава МЗС Австрії у своєму Twitter.

"Глибоко вражений стійкістю президента Зеленського та українського народу у його боротьбі проти безпрецедентної та жорстокої загарбницької війни Росії. Ми й надалі будемо залишатися з Україною" , - написав Шалленберг.

Чеський міністр зазначив, що сторони під час зустрічі обговорили подальшу допомогу та майбутню відбудову України.

In these crucial times we also met President @ZelenskyyUa. We talked about our further assistance. When Ukraine wins this war over Russia, we need to be ready to help Ukraine with reconstruction of the country. #StandWithUkraine️ #StopRussianAggression pic.twitter.com/YZuFcvwSkP — Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 20, 2022

Нагадаємо, що міністри закордонних справ Австрії та Чехії прибули до України з візитом.

Вони також відвідали місто Ірпінь Київської області, яке було пошкоджене російськими окупантами.