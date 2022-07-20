Зеленський провів зустріч з главами МЗС Чехії та Австрії
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністрами закордонних справ Чехії та Австрії Яном Ліпавським та Александром Шалленбергом, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив глава держави у Facebook.
"Дякую за щире ставлення та солідарність з нашими людьми, потужну оборонну підтримку й гуманітарну допомогу. Цінуємо, що в нашій боротьбі за свободу ви поруч з Україною", - зазначив президент.
Також зустріч прокоментував глава МЗС Австрії у своєму Twitter.
"Глибоко вражений стійкістю президента Зеленського та українського народу у його боротьбі проти безпрецедентної та жорстокої загарбницької війни Росії. Ми й надалі будемо залишатися з Україною", - написав Шалленберг.
Чеський міністр зазначив, що сторони під час зустрічі обговорили подальшу допомогу та майбутню відбудову України.
Нагадаємо, що міністри закордонних справ Австрії та Чехії прибули до України з візитом.
Вони також відвідали місто Ірпінь Київської області, яке було пошкоджене російськими окупантами.