США передали українським аграріям 28 інтернет-терміналів Starlink

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало українським аграріям 28 супутникових інтернет-терміналів Starlink, повідомляє Європейська правда.

"USAID надало українським аграріям 28 супутникових Інтернет-терміналів Starlink. Це допоможе їм під час розв'язаної Росією війни і далі виробляти с/г продукцію для українців" , – написало Агентство у Twitter.

Зазначається, що загалом USAID передало в Україну понад 6750 одиниць комунікаційного обладнання.

.@USAID надало українським аграріям 28 супутникових Інтернет-терміналів #Starlink. Це допоможе їм під час розв'язаної Росією війни і далі виробляти с/г продукцію для українців. Загалом USAID доправило в Україну > 6,750 одиниць комунікаційного обладнання. pic.twitter.com/kSdwvBdIoz — USAID Ukraine (@USAIDUkraine) July 20, 2022

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни РФ проти України міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink.

Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну. 28 лютого перші термінали Starlink прибули в Україну. Вони допомогли забезпечити українським військовим зв'язок на полі бою.

У травні адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер заявила, що війну Росії в Україні можна порівняти зі світовою війною з точки зору наслідків.