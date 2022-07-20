Голова Нікопольської РВА закликав жителів переселитися вглиб території

Голова Нікопольської РВА Дніпропетровської області Євген Євтушенко закликав жителів Нікополя переселитися вглиб території Нікопольського району - подалі від обстрілів окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це Євтушенко повiдомив у Telegram.

"Шановні жителі міста Нікополь, сьогодні ворожі обстріли з боку окупованого Енергодару стали регулярними.

У зв’язку з існуванням реальної загрози вашому життю та здоров’ю, громади Нікопольського району, розташовані вглиб території, готові надати для вас житло на час загострення бойових дій".

За словами глави РВА, мова йде про тимчасовий, більш безпечний прихисток.

Щойно небезпека мине, за словами Євтушенка, українці зможуть повернутися до рідного міста.