Зеленська у Конгресі закликала США надати зброю Україні

Перша леді України Олена Зеленська в середу виступила в Конгресі США й закликала американських політиків ухвалити рішення про передачу Києву сучасних систем протиповітряної оборони, повідомляє Європейська правда.

"На жаль, війна ще не закінчилася, терор продовжується. І я звертаюся до всіх вас від імені усіх загиблих, від імені тих, хто втратив руки і ноги, від імені людей, які ще живі та цілі, від імені тих, хто воює і хто чекає на повернення своїх рідних із передової.

Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими. Я прошу у вас протиповітряну оборону, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати й цілі сім’ї", – сказала Зеленська.

Перша леді наголосила, що тоді як діти у США повернуться восени до школи, а члени Конгресу – до роботи, "такої нормальності наразі позбавлені в Україні".

"Чи зможе мій син повернутися до навчання восени у своїй школі? Я не знаю, як і мільйони мам в Україні. Чи зможе моя донька піти до університету і відчути справжня студентське життя восени? Не можу відповісти… Ми б мали відповіді, коли би ми мали протиповітряну оборону" , – зазначила вона.

Водночас перша леді наголосила, що Україна вдячна США за всю отриману допомогу.

"Американський народ і американські родини, Конгрес і президент Байден зробили вже дуже багато, щоб допомогти нам вистояти і захистити мільйони українців. Ми вдячні за те, що Сполучені Штати стоять поряд з нами в боротьбі за наші спільні цінності – людське життя і незалежність. Ви допомагаєте нам дуже потужно. Поки Росія вбиває, Америка рятує. І ви маєте це знати" , – зазначила вона.

Нагадаємо, Олена Зеленська прибула до США в понеділок, де зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном. У вівторок Зеленська провела в Білому домі приватну зустріч із першою леді США Джилл Байден.

За даними істориків Конгресу, Олена Зеленська стала першою в історії дружиною іноземного президента, яка виступила у Конгресі США. У 1943 році там була перша леді Китаю, але вона обмежилась кількома фразами.