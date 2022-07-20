У РНБО анонсували нові відставки високопосадовців

Звільнення Ірини Венедіктової та Івана Баканова з посади генерального прокурора та голови СБУ відповідно не останні кадрові рішення і найближчим часом очікуються нові звільнення високопосадовців, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі "24 канала".

"Давайте більш спокійно до цього відноситися. Я думаю, що це буде не останнє звільнення. Ми будемо бачити певні процеси. Це життя, воно не може зупинятися" , — зазначив Данілов.

Як повідомлялось, 17 липня президент Володимир Зеленський усунув від виконання обов'язків генпрокурора Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

В.о. генерального прокурора призначено заступника голови ОГПУ Олексія Симоненка. Тимчасово виконувачем обов'язків голови СБУ призначено Василя Малюка.

Івана Баканова було усунуто з посади голови Служби безпеки України відповідно до ст.47 Дисциплінарного статуту ЗСУ (невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки).

Президент потім пояснив, що Баканова та Венедіктову усунули з посад через масштабну зраду серед співробітників органів прокуратури та Служби безпеки України.

19 липня Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови СБУ. Пізніше президент підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.