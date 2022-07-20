МВФ: Німеччина ризикує втратити майже 5% економіки, якщо РФ "відключить" газ

Німеччина ризикує втратити 4,8% економічного виробництва в наступні два роки, якщо Росія припинить постачання газу в країну, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду, повідомляє Bloomberg.

Дослідники зазначають, що найбільша частина негативного впливу різкого припинення поставок з РФ припаде на наступний рік. Скорочення газових потоків зумовить падіння виробництва та шкоду для економічної впевненості.

У 2022 і 2023 роках інфляція може підвищитися в середньому приблизно на 2 відсоткові пункти.

"Припинення поставок російського газу матиме значний вплив на економічну діяльність Німеччини" , – вважають в МВФ.

"Ці економічні втрати будуть постійними в тому сенсі, що вони не будуть "надолужені" шляхом відкладення виробництва, споживання чи інвестицій на наступні роки".

Попри те, що німецький уряд вжив важливих заходів для пом’якшення наслідків газової кризи, можна зробити ще більше для підвищення енергоефективності, вважають у Фонді. За словами аналітиків, зменшення споживання домогосподарствами, наприклад, шляхом зниження температури опалення взимку, також суттєво допоможе зменшити вплив.

Тим часом Німеччина збільшує видатки задля прискорити енергетичний перехід і зміцнити свою армію. За словами МВФ, використання таких механізмів фінансування має бути зведено до мінімуму, щоб захистити довіру до фіскальної системи країни.