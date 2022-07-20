Bloomberg: Гаага планує висунути перше звинувачення проти РФ вже цієї зими

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі має намір вже цієї зими висунути перше звинувачення про воєнні злочини військ РФ в Україні, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на неназвані джерела.

Зазначається, що перше звинувачення може бути висунуто вже наприкінці 2022 року чи на початку 2023 року, але процес може затягтися.

За даними джерел, окремо суд та Україна ведуть переговори про передачу Києвом як мінімум одного полоненого російського чиновника. Він може свідчити проти високопоставлених російських командирів, стверджує ресурс.

2 квітня прокурор МКС Карим Хан повідомив про негайний початок розслідування ситуації в Україні після звернення 39 держав — учасниць МКС. Загалом до суду вже звернулася 41 країна.

Наприкінці травня ексгенпрокурор Ірина Венедиктова говорила, що в Україні працює найбільша в історії Міжнародного кримінального суду команда експертів та слідчих.

13 липня Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час конференції у Гаазі запропонує створити спеціальний трибунал для притягнення найвищого керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.