Рєзніков розповів про результати зустрічі у форматі "Рамштайн-4"

Під час четвертої зустрічі Ukraine Defense Contact Group, відомої як "Рамштайн", партнери України погодили нові зобов’язання щодо постачання озброєнь, амуніції, а також тренування українських бійців, повідомляє Українська правда.

Про говорить повідомлення міністра оборони України Олексія Резнікова у Facebook.

"За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба".

Резніков розповів, що разом з заступником головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком та заступником начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майором Вадимом Скібіцьким вони поінформували партнерів про ситуацію на фронті та ознайомили з актуальними потребами сил оборони України.

Під час виступу Резніков попросив приділити увагу "зусиллям на збільшенні спроможностей ЗСУ здійснити конкретні місії". Також він підняв теми систематизації роботи з обслуговування та ремонту іноземної техніки, а також прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги.

За словами міністра партнери заявили, що у них немає жодної "втоми" від війни в Україні і не буде. Вони готові підтримувати Україну до перемоги. Також багато партнерів висловили готовність тренувати українських бійців, що дозволить отримати якісний резерв.