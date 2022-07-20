Зеленський заявив, що Україна чекає на ефективні системи ППО від партнерів

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 20 липня, заявив, що Україна очікує на отримання ефективної ППО від партнерів, повідомляє Новое время.

«Назва HIMARS стала для наших людей майже рідною – так само, як раніше Javelin чи NLAW, як Стугна чи Нептун. І очевидно, що наступна така ж вагома назва з’явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, які ми запитуємо в партнерів.

Представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього, є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту», — зазначив Зеленський.

Глава держави сказав, що тема ППО стала ключовою у виступі першої леді Олени Зеленської перед Конгресом США. Він наголосив, що це перше таке звернення іноземної першої леді до Конгресу.

"Олена розповіла про жертв російського терору й про реальну можливість для наших американських друзів допомогти нам зупинити цей терор. Це може бути нашою спільною перемогою — українського й американського народів. Сподіваюся, що відповіді на наші запити не забаряться" , — додав президент.

Президент Володимир Зеленський раніше закликав передати Україні системи ППО, щоб українцям не загрожували постійні ракетні удари країни-терориста Росії.

1 липня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні 14-го пакету військової допомоги на суму 820 млн доларів, який включатиме системи ППО NASAMS.﻿