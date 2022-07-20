Deutsche Bahn почне експортувати зерно з України

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до портів Німеччини для подальшого транспортування до інших країн. Для цього він планує переорієнтувати мережу, створену для доставки гуманітарної допомоги, повідомляє Deutsche Welle.

Про це заявив офіційний представник компанії DB Cargo - "дочки" концерну.

Зерно доставлятимуть, зокрема, до портів Росток, Гамбург, а також Браке, розташованого поблизу Бремерхафена. Більшість вантажів надходитиме через Румунію, яка має протяжний кордон з Україною і має інфраструктуру, потрібну для перевезення сільгосппродукції. Ще частину вантажів планують перевозити Польщею.