Франція витратить 85 млн євро на закупівлю САУ Caesar замість переданих Україні

Франція інвестує 85 млн євро в будівництво 18 гармат Caesar замість переданих Україні. За 2022 рік парк САУ Caesar у французькій армії скоротився майже на чверть, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив міністр Збройних сил Себастьян Лекорню.

"Транш в 85 млн євро дозволить нам заповнити передані знаряддя і не нашкодити планам навчання і підготовки наших артилеристів" , — заявив Лекорню.

Перед початком російського вторгнення в Україну на озброєнні французької армії перебувало 76 САУ Caesar з дальністю дії 40 кілометрів. Випуском сучасних гармат займається промислова група Nexter. За її даними, виробництво однієї системи Caesar зараз займає понад 18 місяців.