Обмеження цін на російську нафту має набрати чинності до грудня — Bloomberg

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив, що обмеження світових цін на російську нафту має набрати чинності до грудня. В той самий час, коли ЄС введе обмеження на її страхування, повідомляє Новое время.

"Ми стежимо за європейським ринком. Члени ЄС представили ідею обмеження цін, але також сказали, що до грудня планують ввести заборону на страхування" , -, — заявив Уоллі Адейемо.

Заступник міністра також зазначив, що мета його відомства — простежити, щоб при вступі заборони на страхування в силу, світові ринки отримали межа цін, який допоможе знизити світові ціни на енергоносії.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт російської сирої і очищеної нафти.

США та їхні союзники хочуть примусово обмежити ціни на російську нафту на рівні 40−60 доларів за барель.