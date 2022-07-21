Британська розвідка пояснила, для чого росіяни штурмують Вуглегірську ТЕС

У щоденному зведенні розвідки Міноборони Великобританії йдеться про те, що російські збройні сили продовжують спроби дрібних атак вздовж лінії фронту на Донбасі і наближаються до Вуглегірської ТЕС, повідомляє Європейська правда.

"Російські сили, ймовірно, наближаються до другої за величиною електростанції України, Вуглегірської, за 50 км на північний схід від Донецька. Росія віддає пріоритет захопленню критично важливої ​​національної інфраструктури, такої як електростанції" , - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що спроба прориву на Вуглегірську ТЕС пов'язана з наміром російських сил відновити темп на південному краї свого просування до Краматорська та Слов'янська.

Останній захист Intelligence update on situation in Ukraine - 21 July 2022







































































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???????? #StandWithUkraine ???????? a href="https://t.co/ZDvUxLsr34">pic.twitter.com/ZDvUxLsr34 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 21, 202

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби російські загарбники вели штурм Вуглегірської ТЕС, проте українські захисники змусили ворога відступити.