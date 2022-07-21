ОВА: РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву

Вночі 21 липня російські війська завдали ракетних ударів по Миколаєву. Про це повідомив﻿ начальник ОВА Віталій Кім.

"Близько 03:05, 21 липня, російські окупанти випустили по місту сім ракет С-300. За попередньою інформацією відомо про влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення" , - йдеться в повідомленні.

Рятувальними службами ліквідовані всі займання, які виникли внаслідок обстрілів.

Станом на 9:00 відомо про одного постраждалого.

Детальна інформація уточнюється.