Газпром відновив постачання газу Північним потоком

Попри побоювання Заходу, Газпром після закінчення ремонтно-профілактичних робіт на газопроводі Північний потік у четвер, 21 липня, відновив постачання газу до Німеччини. Першого дня для прокачування заброньовано 30 відсотків потужності газопроводу, заявив глава Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер, повідомляє Deutsche Welle.

Як заявив представник Nord Stream AG, поки щодня газопроводом поставлятимуть 67 млн кубічних метрів газу. Це відповідає обсягу постачань до початку ремонтних робіт, проте становить лише 40 відсотків від максимального завантаження трубопроводу. 60-відсоткове зниження поставок, що відбулося в червні, російська сторона пояснила неповерненням турбіни Siemens, що знаходилася на ремонті в Канаді, для компресорної станції "Портова".

Газпром зупинить ще одну турбіну

Канадська влада спочатку відмовилася повертати турбіну через санкції щодо Росії. Однак після переговорів із німецькою стороною, попри протести Києва, 17 липня відправили турбіну до Німеччини. Для її доставки та налагодження потрібно ще 9-12 днів. Чи відновляться після цього постачання газу Північним потоком в повному обсязі - невідомо.

Як заявив напередодні президент РФ Володимир Путін, орієнтовно 26 липня "Газпром" повинен буде зупинити для ремонту через вироблення потужності ще одну турбіну. Він висловив готовність запустити для збільшення поставок газу трубопровід Північний потік-2. Однак, як неодноразово заявляли посадові особи в Німеччині, це питання не розглядатиметься, оскільки новий газопровід не має сертифікації.