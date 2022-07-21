Мер: окупанти обстріляли Харків, є жертви (Оновлено)

Вранці 21 липня російські окупанти завдали ударів з РСЗВ "Ураган" по густонаселеному району Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що війська РФ влучили в один з медзакладів.

Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримали 17 людей, ще 1 людина загинула.

Станом на 12:20 відомо, що 21 людина отримала поранення, 2 - загинули.

Постраждали виключно цивільні люди, і виключно мирна інфраструктура: авто, торговельні павільйони, житловий будинок, де на 1 поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов﻿.