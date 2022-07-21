Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38 850 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1704 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3912 (+7) од,
- артилерійських систем – 859 (+3) од,
- РСЗВ - 251 (+1) од,
- засобів ППО - 113 (+0) од,
- літаків – 221 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 710 (+7),
- крилатих ракет - 167 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6) од,
- спеціальної техніки - 72 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.
Дані уточнюються.