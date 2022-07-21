НБУ зменшив місячний ліміт на перекази за кордон із гривневих карток

НБУ зменшив місячний ліміт на перекази за кордон із гривневих карток

Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном. Про це повідомила﻿ прес-служба НБУ.

Так, із 21 липня введено такі обмеження:

  • громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;
  • зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);
  • установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.

Новини

Популярні теми форуму

analytics