НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам
Національний банк України дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам. Рішення набере чинності із 21 липня 2022 року. Про це повідомила прес-служба НБУ.
Зазначається, що банки можуть продавати валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).
"Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку", - йдеться в повідомленні.