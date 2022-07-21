НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам

НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам

Національний банк України дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам. Рішення набере чинності із 21 липня 2022 року. Про це повідомила﻿ прес-служба НБУ.

Зазначається, що банки можуть продавати валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

"Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку", - йдеться в повідомленні.

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