НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам

Національний банк України дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам. Рішення набере чинності із 21 липня 2022 року. Про це повідомила﻿ прес-служба НБУ.

Зазначається, що банки можуть продавати валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).