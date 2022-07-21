Британські санкції проти золота з РФ набули чинності, далі - нафта та вугілля

Великобританія оголосила про введення санкцій на імпорт нафти та вугілля з Росії. З сьогоднішнього дня вводиться заборона на постачання золота з РФ. Заборона імпорту вугілля набуде чинності 10 серпня, імпорту нафти – 31 грудня, повідомляє Економічна правда.

"Поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та вугільної продукції та золота, а також придбання, постачання та доставка, прямо чи опосередковано, цих товарів" , - йдеться у заяві британського уряду.

Крім того, забороняється надання технічної допомоги, фінансових послуг та посередницьких послуг для цих товарів.

Раніше посли країн-членів Європейського Союзу схвалили сьомий пакет санкцій проти РФ, він вступає в дію 21 липня.У рамках сьомого пакету санкцій для Росії очікується, що буде запроваджено заборону на імпорт російського золота.