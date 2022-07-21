Президент Італії прийняв відставку прем'єра Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі передав президенту республіки Серджо Маттарелле прохання про відставку, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Президент Італії Серджо Маттарелла ухвалив сьогодні прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який після доповіді про вчорашнє обговорення та голосування в Сенаті, знову заявив про свою відставку. Президент Республіки взяв це до уваги. Уряд залишається при владі для виконання поточних обов'язків." , - пише пресслужба канцелярії президента Італії.

Нагадаємо, раніше Сенат Італії проголосував за вотум довіри чинному прем'єр-міністру. Перед цим Драгі заявив, що пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, зник, і тому він вирішив піти у відставку, однак президент не прийняв його бажання піти з посади.