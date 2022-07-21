З’явився ще один кандидат на посаду генпрокурора
На посаду генерального прокурора розглядають також прокуророра Києва та колишнього позаштатного радника голови Офісу президента Олега Кіпера, повідомляє Українська правда.
Про це розповіли джерела в команді президента.
"Симоненко близький в першу чергу до Татарова. А от Кіпер – напряму в хороших стосунках з Андрієм Борисовичем (Єрмаком – ред.). Плюс, на відміну від Симоненка, під Кіпера буде легше знайти голоси в парламенті", – пояснив співрозмовник УП з команди президента.
Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році.
Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступник начальника управління – начальника відділу Генпрокуратури.
9 червня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора м. Києва.
Видання повідомляє, що Олега Кіпера було люстровано, але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, вважаючи, що люстрація його була безпідставною, а причетність до узурпації влади Віктором Януковичем – не встановлена.
ЗМІ повідомляли про спільний бізнес дружин Олега Кіпера та Сергія Кізя, колишнього заступника генпрокурора Юрія Луценка. Журналісти "Схем: корупції в деталях" повідомляли, що Кізь їздить на машині Кіпера (BMW X5 2010 року).