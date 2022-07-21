Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ахметова

Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ахметова
Фото: facebook

Національна рада України з телебачення та радіомовлення без обговорення анулювала телевізійні ліцензії Медіа Групи Україна (МГУ) бізнесмена Ріната Ахметова. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

Зокрема, анульовано дію ліцензій провідних телеканалів Групи - "Україна" та "Україна24", "Футбол".

Представники МГУ участі в засіданні не брали, Група обмежилася зверненнями до Нацради.

Усі державні дозволи на мовлення каналів Медіа Групи Україна припиняють свою дію 22 липня, по факту офіційної публікації рішень медіарегулятора.

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