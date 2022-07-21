Українським користувачам стане доступний Google Гаманець

Додаток Google Pay в Україні стане Google Гаманцем (Google Wallet) і підтримуватиме нові цифрові елементи. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

Зазначається, що Google Гаманець стандартизує спосіб збереження та доступу до основних елементів, таких як платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадкові талони та картки лояльності.

Новий додаток буде доступний в Україні на Android і Wear OS.

Як користувачі можуть отримати Google Гаманець?﻿

Google Гаманець стане доступний для всіх користувачів протягом наступних двох днів.

Користувачі з увімкненими автоматичними оновленнями побачать, що їхній додаток Google Pay автоматично оновився до Google Гаманця. Користувачам, які не мають автоматичного налаштування оновлень, треба буде вручну оновити додаток з Google Play.

Нові користувачі можуть завантажити додаток Google Гаманець на Google Play.