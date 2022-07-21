Командування США: війська РФ не знищили жодного HIMARS в Україні
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що російські окупанти не знищили жодного HIMARS в Україні. Про це, з посиланням на Міноборони США, повідомляє Українська правда.
"Наразі HIMARS, які ми Україні надали – і ми не єдина країна, між іншим інші країни також надають далекобійні системи. Великобританія, наприклад, і деякі інші країни передають реактивну артилерію далекої дії.
На сьогодні ці системи не знищені росіянами, і я стукаю по дереву щоразу, коли говорю щось подібне. І вони (українці – ред.) дуже ефективно їх використовують", - повідомив Міллі.
За словами Міллі, проблема може полягати в нестачі та витраті боєприпасів для HIMARS.
Міноборони США тісно пов'язане з промисловою базою та виробництвом, яке має продовжувати виробляти ці системи зброї.
Тож справа не так у пусковій установці, як у боєприпасах.
Міллі також додав, що українці дуже ефективно використовують HIMARS і похвалив роботу українських артилеристів:
"Відмінні артилеристи, як назвали б їх англійці. І вони дуже, дуже ефективні".