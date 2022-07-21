Командування США: війська РФ не знищили жодного HIMARS в Україні

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що російські окупанти не знищили жодного HIMARS в Україні. Про це, з посиланням на Міноборони США, повідомляє Українська правда.

"Наразі HIMARS, які ми Україні надали – і ми не єдина країна, між іншим інші країни також надають далекобійні системи. Великобританія, наприклад, і деякі інші країни передають реактивну артилерію далекої дії.

На сьогодні ці системи не знищені росіянами, і я стукаю по дереву щоразу, коли говорю щось подібне. І вони (українці – ред.) дуже ефективно їх використовують" , - повідомив Міллі. ﻿

За словами Міллі, проблема може полягати в нестачі та витраті боєприпасів для HIMARS.

Міноборони США тісно пов'язане з промисловою базою та виробництвом, яке має продовжувати виробляти ці системи зброї.

Тож справа не так у пусковій установці, як у боєприпасах.

Міллі також додав, що українці дуже ефективно використовують HIMARS і похвалив роботу українських артилеристів:

"Відмінні артилеристи, як назвали б їх англійці. І вони дуже, дуже ефективні".