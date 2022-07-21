Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою
Українці можуть замовити дублікати документів через портал "Дія", а згодом отримати їх у відділенні Укрпошти або у відділі ДРАЦС.
Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.
Раніше для отримання дублікатів свідоцтв та витягів потрібно було двічі ходити до ДРАЦС і стояти в чергах. Відтепер дублікати документів можна отримати за декілька кліків на порталі "Дія".
Так, можна отримати свідоцтва та витяги про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію чи розірвання шлюбу.
Як отримати документи
Для цього потрібно авторизуватись на порталі "Дія", заповнити заявку та замовити доставку документів кур'єром додому, забрати їх на Укрпошті чи в ДРАЦС.
Оформити документи можна як для себе, так і для найближчих родичів.