Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою

Українці можуть замовити дублікати документів через портал "Дія", а згодом отримати їх у відділенні Укрпошти або у відділі ДРАЦС.

Про це повідомив﻿ глава Мінцифри Михайло Федоров.

Раніше для отримання дублікатів свідоцтв та витягів потрібно було двічі ходити до ДРАЦС і стояти в чергах. Відтепер дублікати документів можна отримати за декілька кліків на порталі "Дія".

Так, можна отримати свідоцтва та витяги про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію чи розірвання шлюбу.

Як отримати документи﻿

Для цього потрібно авторизуватись на порталі "Дія", заповнити заявку та замовити доставку документів кур'єром додому, забрати їх на Укрпошті чи в ДРАЦС.

Оформити документи можна як для себе, так і для найближчих родичів.