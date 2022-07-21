ДСНС: Тільки 11% українських шкіл мають власні укриття

Керівник Державної служби надзвичайних ситуацій України Сергій Крук заявив, що наразі лише 11% закладів освіти мають власні споруди цивільного захисту. Основну частину учнів та педагогів у випадку повітряної тривоги доведеться розміщати у найпростіших укриттях, повідомляє Українська правда.

За словами Крука, до початку офлайн-навчання наразі готові лише 23% освітніх закладів країни.

Очільник ДСНС закликав підвищити темпи підготовки закладів освіти та прискорити проведення комісійних обстежень будівель і споруд.

"Сприятиме цьому, і рішення Міносвіти та місцевих влад щодо того, які саме заклади освіти та на яких територіях планують працювати у звичному режимі, а які – дистанційно. Зокрема, це стосується Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської, частково – Сумської та Чернігівської областей" , – зазначає Сергій Крук.

У ДСНС також констатували, що на початку 2022 року споруди цивільного захисту забезпечували укриття не більше ніж 10% населення країни.

"Однак після 24 лютого всі ми опинилися у новій реальності, коли захисту потребує практично все населення України, зокрема, й школярі та студентство" , – каже голова ДСНС.

Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що при місцевій владі зараз створені комісії для обстеження укриття внавчальних закладах.

Якщо при школі укриття немає, комісія розглядає питання використання споруд подвійного призначення, зокрема, підвалів суміжних будівель або спорудження фортифікаційних укриттів.