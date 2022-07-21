Підвищення курсу гривні призведе до зростання цін, зокрема на пальне – НБУ

Заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук заявив, що корекція офіційного курсу гривні на 25% зумовить близько 2-3 відсоткових пунктів загального рівня інфляції, причому пальне зумовить 0,6-0,8 в.п, повідомляє Економічна правда.

За його словами, в НБУ вплив корекції курсу долара помірно вплине на динаміку інфляції. Вищий офіційний курс означає, що імпортери купуватимуть валюту "дорожче", а відтак закладатимуть це у кінцеві ціни товарів.

Наразі в кошику споживчої інфляції третина припадає на імпортовані товари. Проте для цих імпортованих товарів перенесення від зміни офіційного курсу буде неповним, вважає він. Частково ефект буде нівелюватися скороченням маржі імпортерів, а частково в ціни вже були закладені очікування девальвації. Також частина товарів, яка продається на ринку України, завозиться через закуплю готівкової валюти за іншим курсом.