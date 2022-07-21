Євросоюз зняв заборону на поставки Росії товарів для авіації

Європейський союз ввів сьомий пакет санкцій проти Росії, в рамках якого Брюссель зняв заборону на поставки Москві групи товарів і послуг для авіаційної галузі, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Крім того, ЄС зробить винятки для угод e сільськогосподарській галузі і з транспортування нафти з Росії в треті країни.

При цьому в рамках нового пакету санкцій Європейський союз забороняє торгівлю золотом, в тому числі ювелірними прикрасами, а також розширить список контрольованих товарів, які можуть забезпечити військовий і технічний розвиток Росії.

Нагадаємо, сьогодні Рада Європейського союзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії за військове вторгнення в Україну.

Новий пакет санкцій передбачає ембарго на імпорт російського золота, обмеження проти Сбербанку і розширення персональних санкцій.

Зокрема, Євросоюз погодив санкції проти 48 фізичних осіб з Росії.