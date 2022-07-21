У Британії заявили про передачу Києву нового озброєння
Великобританія в найближчі тижні передасть Україні артилерію, радіолокаційні станції і безпілотники. Про це, з посиланням на The Guardian, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.
Як заявив міністр оборони Бен Воллес, черговий пакет військової допомоги включатиме десятки одиниць артилерії, понад 1 600 протитанкових комплексів, 50 000 артилерійських снарядів, протибатарейні радіолокаційні системи і сотні безпілотників.
Видання зазначає, ще минулого місяця прем'єр Борис Джонсон обіцяв Києву підтримку на 1 млрд фунтів стерлінгів. Загалом з початку повномасштабної війни британська допомога досягла позначки у 2,3 млрд фунтів.
На сайті британського уряду опублікували конкретний перелік озброєнь, які передадуть Україні:
- понад 20 самохідних гаубиць M109
- 36 буксованих артилерійських гармат L119
- понад 50 000 боєприпасів для артилерії радянських часів
- радіолокаційні системи (кількість не вказано)
- понад 1 600 протитанкових комплексів (типу NLAW та Javelin)
- безпілотники, у тому числі сотні баражуючих боєприпасів