У ГУР не вважають, що зараз війська Білорусі можуть вторгнутися в Україну

Розвідка не вважає, що війська Білорусі можуть вторгнутися на територію України, повідомив речник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє Новое время.

Він уточнив під час брифінгу, що біля кордону України перебувають шість білоруських батальйонів, а також розвідка спостерігає за підготовкою спецпідрозділів в армії Білорусі за участю російських інструкторів.

"Загроза в цьому випадку може бути лише однією, що з території Білорусі можуть діяти диверсійно-розвідувальні групи у наших північних областях. Це і розвідка, і можлива диверсія" , — уточнив він.

Скібіцький додав, що ЗСУ відстежують дії військ Білорусі, але поки що розвідка не фіксується створення ворожих наступальних груп.

"Рівень загрози може різко збільшитись за рахунок перекидання на територію Білорусі російських військ. Ситуація складна і контрольована, але сьогодні прямої загрози немає" , - наголосив він.

Скібіцький попередив, що російська техніка залишається на білоруських аеродромах, тому є загроза ракетних ударів по території України.

Наприкінці травня у Міноборони Білорусі оголосили, що за дорученням Лукашенка створять «народне ополчення». 7 червня у білоруській армії почалися заняття з «бойової готовності». Також режим Лукашенко почав тренування з «переходу з мирного у воєнний час», повідомляє українська розвідка.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що українська влада не очікувала нападу з території Білорусі в лютому цього року, а представники сусідньої країни до останнього запевняли, що нічого подібного не станеться.