Енергоатом: окупанти розмістили техніку поряд із енергоблоком ЗАЕС

Військові РФ розмістили в машинній залі першого енергоблоку Запорізької АЕС не менше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у пресслужбі Енергоатому у Telegram.

"Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом знаходиться зараз поряд з обладнанням, що забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, в безпосередній близькості до головного маслобака, де міститься легкозаймиста олія, що охолоджує парову турбіну. Там є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора" , — зазначили в компанії.

Там додали, що військова техніка російських окупантів унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до енергоблоку № 1. Через це ризик пожежі суттєво зростає, а його гасіння стає вкрай проблематичним.

"Якщо пожежа відбудеться, наприклад, через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тому, що сталося під час аварії на ЧАЕС" , — пояснили в Енергоатомі.

Там підкреслили, що РФ продовжує цинічно порушувати абсолютно всі норми та вимоги щодо пожежної, ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС.

Напередодні в окупованому Енергодарі Запорізької області за атомними блоками, де розташована база російських окупантів, пролунав вибух.

Перед цим мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що на території Запорізької атомної електростанції внаслідок невідомого інциденту поранено кількох окупантів, є загиблі.

З 4 березня найбільша атомна електростанція в Європі, Запорізька АЕС, після боїв в Енергодарі була захоплена російськими окупантами. Будівлі ЗАЕС пошкоджені російськими обстрілами у кількох місцях, а співробітники станції опинилися у полоні.

Наприкінці квітня АЕС повністю відновила роботу, хоча російський режим намагається отримати повний контроль за станцією, залучаючи своїх фахівців.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські фахівці, яких окупанти привезли на частково захоплену Запорізьку АЕС, намагаються звідти виїхати по різних приводах.