В МЗС розповіли, навіщо РФ фейки про розкрадання західної зброї в Україні

Офіційний представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Росія розповсюджує неправдиві повідомлення про нібито нецільове використання західної зброї, аби зірвати її постачання, повідомляє Європейська правда.

"Тоді як наші партнери обіцяють збільшити військову допомогу, а російські війська несуть більше втрат, Росія поширює фейкові новини про нецільове використання зброї, наданої Україні. Не вводьте себе в оману. Вони роблять це, щоб зірвати постачання зброї, яка відіграє вирішальну роль у звільненні території України" , – написав Ніколенко у Twitter.