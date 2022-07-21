В українській розвідці назвали ціль ЗСУ на фронті на найближчі місяці

ЗСУ мають зупинити наступальний темп Росії до осінньо-зимового періоду, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький на брифінгу.

"Якщо говорити, наскільки критична ситуація, ми маємо говорити про те, що хочемо-не хочемо, але йде осінньо-зимовий період. Зазвичай, він дуже складний для ведення бойових дій. По-перше, необхідно зупинити наступальний порив, наступальний темп РФ, відповідно інші операції плануються за тим самим безпосереднім наказом верховного головнокомандувача про проведення операцій" , - зазначив він.

Скибицький додав, що союзники України розуміють це і постачають на фронт більше військової техніки.

За його словами, це вже дозволило знищити велику кількість пунктів управління та змусити ворога відвести свої склади від лінії фронту.

20 липня в онлайн-форматі відбулася четверта міжнародна зустріч у форматі Рамштайн - переговори про військову підтримку України, які збирають представників оборонних відомств понад 50 країн світу. Попередня зустріч відбулася 15 червня у Брюсселі.

Завдяки HIMARS українська армія змогла атакувати склади боєприпасів РФ на тимчасово захоплених та окупованих територіях. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, американські РЗСО дозволили стабілізувати ситуацію на фронті.

Міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що західне озброєння допомогло знизити втрати ЗСУ. Він також сказав, що американські партнери України задоволені тим, наскільки якісно українські артилеристи використовують системи HIMARS та завдають високоточних ударів для ураження «болючих» точок російських військ.