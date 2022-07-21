ОК "Північ": війська РФ активізували обстріли прикордоння Чернігівщини

В четвер, 21 липня війська РФ активізували обстріли прикордоння Чернігівської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Оперативне командування Північ у Facebook.

"Вогонь із території росії почав вестися з опівночі. Було зафіксовано шість вибухів, ймовірно, з міномету 120 мм по території Новгород-Сіверського району" , — йдеться у повідомленні.

Крім того, з 08.26 до майже дев’ятої години ранку повідомлено ще про чотири виходи на території рф та відповідно чотири приходи уже на території України у тому ж районі. Стріляли з самохідних артилерійських установок (САУ).

Також з 11.40 російські війська почали обстріл околиці села Миколаївка, де зафіксовано 20 вибухів, імовірно, з міномету калібру 120 мм. У цей же час здійснено обстріл, схоже з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) по території Семенівської громади. Нараховано вісім приходів.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація поки не надходила.